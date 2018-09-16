Как уроки русского языка и литературы изгоняют из украинских школ

Ольга К. — из промышленного города на Днепре, самые звучные страницы истории которого связаны с Советским Союзом. Она из тех, для кого русская филология — давно решенное и выстраданное дело жизни. За 27 лет независимости Украины в ее городе перепрофилировалось большинство школ: из 44 только четыре теперь с русским языком обучения.

Алевтина С. живет в центральной части Украины. В ее небольшом городке всего шесть школ, одна из которых до недавних пор была русской. Теперь в ней нет ни одного русского класса.

Евгения Н. — из большого русскоязычного культурного центра. Из 250 ее учеников в школе с украинским языком обучения только трое говорят на мове дома, на учебе — все по-русски.

Педагоги вспоминают, как постепенно и мягко украинский язык расширял свои позиции в школьной программе. Сначала по желанию родителей набирали первые украинские классы. Потом некоторые школы получили статус украиноязычных, и русский там стали преподавать факультативно.

"Помню, когда за счет вариативной части вводился в расписание всех классов третий час физкультуры, а для русского языка часов не оставалось. Я, завуч, принесла в управление образования на утверждение учебный план, предполагающий преподавание русского языка по три часа в неделю в 5-9 классах. Но чиновники от образования сочли это непростительной роскошью, — рассказывает Ольга К. — А потом из-за отсутствия финансирования среди учебного года корректировали учебные планы и сократили факультативные часы русского языка во всех классах".

Все вузы в буквальном смысле ведут борьбу с русским языком

Почти сразу после развала СССР русскую литературу в украиноязычных школах заменила зарубежная. Русисты переквалифицировались на преподавание истории, географии и даже ОБЖ… Когда власть в очередной раз поменялась, руководство страны решило перейти с 12-летнего на 11-летнее обучение. Курс литературы опять перекроили, и в выпускном 11-м классе остались за бортом программы «Куприн», «Бунин», «Цветаева», «Пастернак», «Шолохов»…

И вот пришел 2018 год, когда русский язык был исключен из перечня учебных дисциплин, по которым выпускники украинских школ сдают Внешнее независимое оценивание. Да и сам экзамен по русскому языку для выпускников на Украине отменили. Как объяснили в минобразования , из-за небольшого спроса.

В русскоязычных школах, например, в той, где работает Ольга К., ученики, проучившись до четвертого класса на русском языке, в пятом будут учиться уже на мове. У десятиклассников в этом году в расписании появился предмет — «Русский язык и литература». Один предмет, который изучают по одному учебнику. Всего 70 часов в год!

Конечно, учителя-русисты не сдаются. Конек каждого: русский язык на внешкольных мероприятиях (литературных вечерах, литературных гостиных, олимпиадах и конкурсах). Но проводить их все сложнее.

Больше всего жалко детей. В их неокрепших мозгах все запуталось. «Когда я спрашиваю в начале учебного года, какой язык для вас родной, все отвечают по-русски — украинский! — рассказывает пушкинский учитель из большого культурного города. — И тогда я углубляюсь: „На каком языке мама желает вам спокойной ночи?“ Выясняется, на русском! Значит, русский — родной. Учитывая лозунг „Русский язык является „орудием колонизации и ассимиляции“, а также „гибридным оружием“ против Украины“, такой вопрос даже страшно задавать, потому что реакция родителей бывает разной. А дети на уроках зарубежной литературы, которая преподается на украинском языке, просят часто: „Можно отвечать по-русски?“ Значит, все-таки родной…»

Но так в городе с русской «анкетой». В маленьких городках еще безысходнее. Власти делают все, чтобы учить русский стало абсолютно невыгодно. «Все вузы в буквальном смысле ведут борьбу с русским языком. Отменили Внешнее независимое оценивание по русскому, это значит, что учить его в школе углубленно незачем, — объясняет Алевтина С.