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«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
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В Сети высмеяли «плачущий» мост в Киеве 

РИА Новости 45 минут назад
В Киеве произошел прорыв трубы на мосту Патона. Фотографии происшествия очевидцы публикуют в социальных сетях.
Как сообщает украинский телеканал Newsone, неисправность заметили еще 9 сентября вечером. Прорыв произошел в трех местах, однако вскоре ситуация усугубилась и вода мощными потоками начала стекать в Днепр.
Происшествие вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Интернет-пользователи выдвинули несколько "версий" произошедшего.
"Тут столичный мост Патона не только "устал", но и замироточил", — пишет киевский журналист Дмитрий Федоренко.
По мнению некоторых комментаторов, путепровод просто "расплакался".
"Его тошнит", — говорится в комментарии Алексея Клименюка.
"Неиссякаемый источник", — написал Евгений Полунов
"Красиво, а я сомневался в реформах!" — пошутил Александр Николаев.
"Неужели горячая?" — сыронизировала Vita Drelinskaya.
Как сообщили в киевской администрации, авария произошла из-за длительного отключения горячей воды, негативно сказавшегося на состоянии теплосетей. На данный момент на тепломагистрали обнаружили и устранили 16 повреждений, однако ремонтные работы еще продолжаются.
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