«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение

В Сети высмеяли «плачущий» мост в Киеве

В Киеве произошел прорыв трубы на мосту Патона. Фотографии происшествия очевидцы публикуют в социальных сетях.

Как сообщает украинский телеканал Newsone, неисправность заметили еще 9 сентября вечером. Прорыв произошел в трех местах, однако вскоре ситуация усугубилась и вода мощными потоками начала стекать в Днепр.

Происшествие вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Интернет-пользователи выдвинули несколько "версий" произошедшего.

"Тут столичный мост Патона не только "устал", но и замироточил", — пишет киевский журналист Дмитрий Федоренко.

По мнению некоторых комментаторов, путепровод просто "расплакался".

"Его тошнит", — говорится в комментарии Алексея Клименюка.

"Неиссякаемый источник", — написал Евгений Полунов

"Красиво, а я сомневался в реформах!" — пошутил Александр Николаев.

"Неужели горячая?" — сыронизировала Vita Drelinskaya.

Как сообщили в киевской администрации, авария произошла из-за длительного отключения горячей воды, негативно сказавшегося на состоянии теплосетей. На данный момент на тепломагистрали обнаружили и устранили 16 повреждений, однако ремонтные работы еще продолжаются.