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Украину уличили во лжи по планам в Азовском море
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Эксперт назвал фейком планы Украины создать базу военно-морских сил в Азовском море 

RT на русском 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Директор Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин прокомментировал RT сообщение о том, что военно-морская база ВМС ВС Украины в Азовском море может появиться до конца 2018 года.
>> Украина собралась до конца года открыть базу ВМС на Азовском море
Эксперт назвал заявленные украинской стороной сроки «уникальными», отметив, что само сообщение, вероятно, не случайно было опубликовано на странице Facebook-представительства кабинета министров страны без указания лиц, курирующих данный проект.
«Видимо, господа не могли найти человека, чей уровень безответственности настолько высок, чтобы он мог поставить свою фамилию под этим фейком. Никто никакой базы там не будет строить по одной простой причине. Все заняты выборами, правительство временное. Кто же будет выкладывать из собственного кармана украденные средства, чтобы строить какие-то базы? Это послание электорату, который представляют себе эти люди, несущие такую ахинею, что кто-то что-то делает в плане укрепления обороны и так далее», — сказал он.
Жилин также предположил, что якобы спущенные в Бердянске на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины в преддверии строительства самой базы недееспособны.
«Что касается посудин, которые они спустили на воду, обив дополнительно железными листами и сказав что это бронекатеры, то тут даже комментировать нечего. Военно-морские силы Украины как таковые числятся на бумаге. Они фактически отсутствуют, не имеют современных плавсредств и вооружений. Тем не менее декларируется, что будет строиться некая база. Они там, видимо, овощи будут хранить», — подытожил эксперт.
Ранее стало известно, что Украина намерена создать базу военно-морских сил в Азовском море до конца года.
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