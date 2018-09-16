Украина готовится «запугать» Россию

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Украина собралась до конца года открыть базу ВМС на Азовском море 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Фото: ТАСС
До конца 2018 года Украина планирует открыть на Азовском море базу ВМС страны, чтобы ответить на «агрессивные действия» России в этом регионе, заявили в украинском правительстве.
«Украинское военно-морское присутствие на Азовском море усиливается! В Бердянске спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины. Планируется, что до конца года на Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении кабмина Украины на Facebook.
Отмечается, что таким образом Украина хочет дать «отпор агрессивным действиям» России в этом регионе.
Ранее генштаб ВСУ также принял решение усилить спецназом группировку войск на азовском направлении в связи с «агрессивными» действиями России.
В субботу президент Украины Петр Порошенко в интервью Washington Post высказал мнение, что Россия решила «оккупировать Азовское море».
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