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Выборы в ДНР пройдут по пропорциональной системе
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Выборы в ДНР пройдут по пропорциональной системе 

BFM.RU + ещё 2 1 час назад
Фото: Украина.ру
Выборы в парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики пройдут по пропорциональной системе, сообщила председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова, передает ТАСС.
«Это значит, что при проведении выборов депутатские мандаты будут распределяться между республиканскими списками кандидатов пропорционально голосам граждан, которые они отдали за тот или иной список», — сказала она.
По ее словам, перед подачей списка кандидатов в депутаты общественные движения и организации должны провести с 21 по 29 сентября съезд или конференцию. Выборы главы и парламента республики запланированы на 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает голосование.
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