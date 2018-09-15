Выборы в ДНР пройдут по пропорциональной системе

«Это значит, что при проведении выборов депутатские мандаты будут распределяться между республиканскими списками кандидатов пропорционально голосам граждан, которые они отдали за тот или иной список», — сказала она.

По ее словам, перед подачей списка кандидатов в депутаты общественные движения и организации должны провести с 21 по 29 сентября съезд или конференцию. Выборы главы и парламента республики запланированы на 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает голосование.