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Украина возобновила работу КПП на границе с Крымом
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Украина возобновила работу КПП на границе с Крымом 

Rambler News Service + ещё 3 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Контрольно-пропускные пункты «Каланчак» и «Чаплынка» на границе с Крымом возобновили свою работу. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.
«Операции по осуществлению пропуска лиц и транспорта через административную границу пограничники Херсонского отряда начали в 10:00», — говорится в сообщении.
Отмечается, что работа КПП была приостановлена из-за экологической обстановки в связи с выбросами завода «Титан» в Армянске.
В ночь с 23 на 24 августа на титановом заводе в Армянске произошел выброс отходов, из-за чего на деревьях и крышах домов появился маслянистый налет желтоватого цвета.
Завод прекратил работу 9 сентября. Росприроднадзор сообщил, что предприятие выплатит 736,8 млн рублей за произошедший выброс.
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