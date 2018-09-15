Украина возобновила работу КПП на границе с Крымом

Контрольно-пропускные пункты «Каланчак» и «Чаплынка» на границе с Крымом возобновили свою работу. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

«Операции по осуществлению пропуска лиц и транспорта через административную границу пограничники Херсонского отряда начали в 10:00», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа КПП была приостановлена из-за экологической обстановки в связи с выбросами завода «Титан» в Армянске.

В ночь с 23 на 24 августа на титановом заводе в Армянске произошел выброс отходов, из-за чего на деревьях и крышах домов появился маслянистый налет желтоватого цвета.

Завод прекратил работу 9 сентября. Росприроднадзор сообщил, что предприятие выплатит 736,8 млн рублей за произошедший выброс.