Ещё
В ЛНР сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Израилю захотели показать силу "Искандеров"
Израилю захотели показать силу "Искандеров"

В ЛНР сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки 

RT на русском + ещё 24 10 часов назад
Фото: 360tv.ru
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военнослужащие четыре раза обстреляли территорию ЛНР в течение суток.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
«За 17 сентября 2018 года со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано четыре обстрела», — сообщили в СЦКК.
Отмечается, что были обстреляны районы населённых пунктов Донецкий и Михайловка. Всего по территории ЛНР было выпущено около 120 снарядов. Информация о пострадавших устанавливается.
Ранее в ЛНР сообщили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ.
RT на русском: последние новости
Украинские СМИ сообщили о переброске бронекатеров в Азовское море Волкер: США считают, что Крым должен быть с Украиной В ДНР сообщили о ликвидации украинского беспилотника в Донбассе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал заявление после крушения российского Ил-20561
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20486
Земля могла погибнуть: в NASA хранили страшную тайну53
Нетаньяху хочет поговорить с Путиным из-за Ил-20132
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20740
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение