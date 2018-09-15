Главный редактор Синьхуа встретился с министром информационной политики Украины 

Киев, 15 сентября /Синьхуа/ — Главный редактор Синьхуа Хэ Пин накануне в Киеве провел встречу с министром информационной политики Украины Юрием Стецем. Стороны обсудили сотрудничество в информационной сфере между китайскими и украинскими СМИ.
В ходе встречи, которая состоялась в Доме правительства Украины, Хэ Пин отметил, что сотрудничество между китайскими и украинскими СМИ имеет большое значение, в особенности, в свете развития партнерства между Китаем и Украиной.
"Отношения двух стран непрерывно развиваются. В прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Давосе с президентом Украины Петром Порошенко. Это придало импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений ", — сказал Хэ Пин В свою очередь, Ю. Стець отметил, что народы Китая и Украины имеют много общего и углубление сотрудничества между СМИ двух стран позволит им лучше узнать друг друга.
“У нас одни и те же ценности — это семейные ценности, любовь к своему государству и уважение к родителям. И мы бы с удовольствием доносили наши ценности до ваших граждан и помогали бы распространять информацию о Китае здесь в Украине ", — сказал Ю. Стець.
Ю. Стець сообщил, что Украина намерена открыть корпункты украинского национального информационного агентства Укринформ и телеканала UATV в Китае.
Хэ Пин прибыл в Украину 13 сентября с трехдневным визитом по приглашению Укринформа. —0—