Ещё
На ведущего дело о Майдане судью напали на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине неизвестный напал на ведущего дело о Майдане судью 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Киеве неизвестный напал на судью Сергея Дячука, который ведет дело о гибели людей во время Майдана в 2014 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным агентства, Дячук был госпитализирован после нападения.
Как отмечается, судья связывает инцидент со своей профессиональной деятельностью.
При этом полиции не удалось задержать напавшего на Дячука.
Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие по делам о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года "фактически завершено".
По его словам, ожидаются результаты последних экспертиз.
Газета.Ru: последние новости
УПЦ: Польская церковь рекомендовала не спешить с автокефалией Украины Волкер раскритиковал Киев за действия в Донбассе В Раде потребовали от Киева возобновить поставки воды в Крым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко заявил о победе над Россией483
Беспилотник ВСУ с ценными данными случайно сел в ДНР91
Пилот ВВС США случайно показал сверхсекретный самолет131
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя145
Названы три версии повреждения «Союза»57
Видео
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
03:34
Пилот ВВС США случайно показал сверхсекретный самолет
Оружие Армия
01:31
РФ наотрез отказалась выполнять требование США
Политика
00:51
На красной ветке столичного метро парализовано движение
Новости Москвы Происшествия
02:06
Детали излишни: Украина больше не нужна России
Армия Статьи
02:59
Для Тулеева нашли новую должность
Политика Образование
00:38
В столице продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода Новости Москвы
00:06
Актер из «Нашей Раши» стал бомжом
Шоу-бизнес
03:47
РПЦ решилась на жесткий шаг против Константинополя
Общество
01:33
Собчак жестко высказалась об «отравителях»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение