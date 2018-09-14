Волкер раскритиковал Киев за Донбасс

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал "позорным" отношение властей Украины к жителям Донбасса, передает ФАН.
"Это позорно, так как эти люди прошли многое. Это заставляет их быть очень недовольными правительством Украины", — сказал Волкер.
По его словам, власти страны должны наладить взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста для того, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями получать государственные пенсии. Он также выразил огорчение в связи с тем, что руководство страны не составило плана реинтеграции территорий после завершения конфликта.
Ранее сообщалось, что Волкер намерен посетить Киев.