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Волкер раскритиковал Киев за Донбасс
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Волкер раскритиковал Киев за действия в Донбассе 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine/Flickr.com
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал "позорным" отношение властей Украины к жителям Донбасса, передает ФАН.
"Это позорно, так как эти люди прошли многое. Это заставляет их быть очень недовольными правительством Украины", — сказал Волкер.
По его словам, власти страны должны наладить взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста для того, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями получать государственные пенсии. Он также выразил огорчение в связи с тем, что руководство страны не составило плана реинтеграции территорий после завершения конфликта.
Ранее сообщалось, что Волкер намерен посетить Киев.
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