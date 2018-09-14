РПЦ допустила кровопролитие в случае автокефалии УПЦ

Митрополит Иларион рассказал о возможных последствиях автокефалии УПЦ

Митрополит Иларион в интервью программе Worlds Apart на RT рассказал, к чему может привести предоставление Украинской православной церкви автокефалии.

«Если УПЦ признают церковью страны-агрессора, как они сейчас говорят, если её лишат законных прав, то мы можем ожидать всего чего угодно, что раскольники возьмут контроль над большими монастырями, такими как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра. Тогда, конечно, православные верующие будут защищать эти святые места, и может начаться кровопролитие», — сказал он.

По словам митрополита, гарантий, о которых говорит Киев, недостаточно.

«Нам их недостаточно. Потому что параллельно с этими гарантиями, которые мы слышим от президента Порошенко, есть законы, которые уже рассматривает Верховная рада Украины, которые направлены на дискриминацию и изоляцию Украинской православной церкви», — сказал он.

В частности, он напомнил, что один из таких законов предполагает переименование УПЦ МП в Русскую православную церковь на Украине.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что получение УПЦ КП указа об автокефалии завершит утверждение независимости страны.