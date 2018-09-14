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РПЦ допустила кровопролитие в случае автокефалии УПЦ
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Митрополит Иларион рассказал о возможных последствиях автокефалии УПЦ 

RT на русском + ещё 10 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Митрополит Иларион в интервью программе Worlds Apart на RT рассказал, к чему может привести предоставление Украинской православной церкви автокефалии.
«Если УПЦ признают церковью страны-агрессора, как они сейчас говорят, если её лишат законных прав, то мы можем ожидать всего чего угодно, что раскольники возьмут контроль над большими монастырями, такими как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра. Тогда, конечно, православные верующие будут защищать эти святые места, и может начаться кровопролитие», — сказал он.
По словам митрополита, гарантий, о которых говорит Киев, недостаточно.
«Нам их недостаточно. Потому что параллельно с этими гарантиями, которые мы слышим от президента Порошенко, есть законы, которые уже рассматривает Верховная рада Украины, которые направлены на дискриминацию и изоляцию Украинской православной церкви», — сказал он.
В частности, он напомнил, что один из таких законов предполагает переименование УПЦ МП в Русскую православную церковь на Украине.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что получение УПЦ КП указа об автокефалии завершит утверждение независимости страны.
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