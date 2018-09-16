Офшорный олигарх-президент ведет Киев к кровопролитию

Раскол: украинские храмы могут стать местом нового кровопролития

В случае, если не имеющий на то никакого церковного права Патриарх Варфоломей вынесет решение признать автокефалию так называемой Украинской православной церкви во главе с самозваным патриархом Филаретом, то Русская Православная Церковь перестанет признавать самого Варфоломея. В качестве первого шага Синод постановил прекратить за Варфоломея молитвы. Яблоком раздора стал статус религиозной организации, больше смахивающей на тоталитарную секту с националистической окраской.

Офшорный олигарх-президент и спонсор кровавого госпереворота на Украине Петр Порошенко — кстати, с рейтингом далеко ниже 10% — хочет самоутвердиться еще и созданием своей Церкви. Для этого он решил коррумпировать Вселенского Патриарха Варфоломея. То есть склонить к ереси, как говорят в Киеве, за грубые гроши. По крайней мере, в июле украинская пресса сообщила, что Порошенко собрал с украинского бизнеса 25 миллионов долларов наличными, чтобы "подмазать" Варфоломея и ускорить процесс предоставления раскольникам автокефалии.

"Было собрано около 25 миллионов долларов. Они должны были пойти на вознаграждение Константинопольскому Патриарху Варфоломею за издание томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Однако, по словам приближенных К гаранту людей, во время встречи 9 апреля Порошенко передал ему только 10 миллионов долларов", — пишет украинская "Комсомольская правда".

То есть из собранных 25 миллионов Порошенко себе за труды оставил 15 миллионов долларов. Ничего личного. Просто бизнес. Дело было в апреле. Варфоломей каким-то образом узнал о недостаче и отказался участвовать киевском празднике 1030-летия крещения Руси в июле. А для ясности источник в Константинополе пояснил случившееся:

"Такое решение со стороны Варфоломея было ничем иным, как жестким ультиматумом Порошенко вернуть украденные деньги. Конечно, чтобы окончательно не потерять собственное лицо в свете громких заявлений об издании томоса об автокефалии Украинской православной церкви Петру Алексеевичу, просто пришлось вернуть эти 15 миллионов на нужды Константинополя".

Добавленные 15 миллионов решили дело. Делегацию на праздник в Киев Варфоломей отправил. И сейчас вот-вот выдаст томос — торжественный документ — о признании так называемой Единой автокефальной украинской православной церкви Киевского Патриархата. Порошенко спонсирует новый кровавый переворот на Украине — уже религиозный.

Размышляя обо всем этом, важно понимать нынешний церковный расклад на Украине. Раскольник Филарет объявил о создании своей непризнанной никем Церкви сразу после образования незалежной Украины. Но как быть, ведь храмов-то у его секты не было? Стали захватывать. При поддержке государства и националистов процесс пошел.

Дело в том, что храмы на Украине не собственность Церкви как юридического лица, а как бы собственность религиозных общин. Если священника, например, избить и изгнать, а именно так частенько и происходило, а прихожан запугать, то вот тебе и храм готовый стоит: бери — не хочу.

По официальной украинской статистике, с 1992 года уже более 3 тысяч храмов перешли из канонической и всеми признанной Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в раскольническую структуру Филарета. Но даже при этой динамике на 2015 год состояние было таково: у Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) — 12 241 храм, у раскольнической Украинской православной церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП) — 4783 храма. Почти втрое меньше. Да еще помним, что из них 3000 были захвачены. Если по монастырям, то соответственно у УПЦ МП — 207 монастырей, у УПЦ КП — 62. При этом монастыри раскольников практически пустые, на их 62 монастыря — всего 221 монах. А у канонической Церкви — 4783 монаха на 207 монастырей. Такие вот дела…

Но поскольку Порошенко покупает сейчас для Украины Церковь, то с высокой степенью вероятности можно предсказать, что храмы и монастыри станут местом нового кровопролития. Конечно, где-то храмы могут перейти в новые руки и без явного насилия, но где-то появятся и новые мученики.