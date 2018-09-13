Суд Швеции разрешил «Нафтогазу» взыскивать активы «Газпрома» в свою пользу 

Апелляционный суд в Швеции снял запрет на взыскание активов «Газпрома» по спору с «Нафтогазом». Таким образом было отменено предыдущее постановление, которое блокировало попытки украинской компании арестовать активы российского холдинга, передает РИА Новости.
«Под конец дня еще одна хорошая новость — апелляционный суд в Швеции рассмотрел наши аргументы и отменил свое решение о временном приостановлении принудительного исполнения в Швеции решения арбитража, по которому «Газпром» нам должен заплатить уже более 2,6 миллиарда долларов. Ну а пока мы продолжаем принудительное исполнение по всем странам», — сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Украинская компания запустила процедуру принудительного взыскания с «Газпрома» в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. Российский холдинг подал апелляцию в суд Швеции, который в июне приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража. «Газпром» в июне заявлял, что приостановка исполнения решения Стокгольма усиливает его позицию при обжаловании попыток «Нафтогаза» принудительно исполнить арбитражное решение в различных странах. Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.