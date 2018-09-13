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Украина намерена инвестировать в развитие ГТС более $2 млрд за 10 лет
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Украина намерена инвестировать в развитие ГТС более $2 млрд за 10 лет 

Rambler News Service + ещё 1 2 часа назад
«Укртрансгаз» планирует вложить в развитие газотранспортной системы (ГТС) Украины в ближайшие 10 лет, в 2018-2027 годах, 60 млрд гривен ($2,14 млрд текущему курсу), говорится в сообщении украинской компании.
«С начала сентября «Укртрансгаз» имеет утвержденный план развития ГТС на 2018-2027 годы на сумму 60 миллиардов гривен», — говорится в сообщении.
Как поясняет компания, план предусматривает инвестиции на 2018 год в размере 6 млрд гривен ($214 млн). Еще 19,5 млрд гривен ($700 млн) планируется инвестировать в 2019-2020 годах и 34,5 млрд гривен ($1,23 млрд) — в течение 2021-2027 годов.
При этом 22,8 млрд гривен ($810 млн) будет вложено в газопроводы, 14,7 млрд гривен ($520 млн) — в компрессорные станции, 14 млрд гривен ($500 млн) — в газораспределительные станции, 5,8 млрд гривен ($210 млн) — в закупку техники и оборудования, 2,7 млрд гривен ($96 млн) — в другие объекты производственного назначения.
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