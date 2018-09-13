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На Украине потребовали отставки Климкина за геноцид
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Украинская оппозиция потребовала отставки Климкина за геноцид крымчан 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Партия «Оппозиционный блок» потребовала отправить министра иностранных дел Украины Павла Климкина в отставку в связи с его заявлением о том, что Украина никогда не возобновит поставки воды в Крым.
В партии подчеркнули, что Климкин должен понести ответственность за обещание оставить Крым без воды, передает ТАСС.
«Государственный чиновник, открыто призывающий нарушить нормы международного права и обязывающий ограничить крымчан в доступе к воде, должен быть отправлен в отставку и осужден за геноцид», — пояснили в пресс-службе «Оппозиционного блока».
Кроме того, оппозиция потребовала прекратить блокирование подачи пресной воды на полуостров, подчеркнув, что «такая политика является геноцидом, нарушает права крымчан и одновременно противоречит задачам обеспечения национальной безопасности Украины».
Накануне Климкин заявил, что Украина никогда не позволит возобновить поставки воды в Крым.
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