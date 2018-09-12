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Ренат Кузьмин: На Украине работают 15 лабораторий, в которых американцы готовят смертоносные вирусы
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Ренат Кузьмин: На Украине работают 15 лабораторий, в которых американцы готовят смертоносные вирусы 

Украина.ру 3 часа назад
Фото: Украина.ру
Будет ли уволена Супрун в связи с заявлением Гиоргадзе?
Вполне предсказуемо украинские СМИ проигнорировали вчерашнее заявление бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе о проведении военными США секретных экспериментах над людьми в Грузии. Он продемонстрировал журналистам соответствующие документы Лаборатории Лугара в Тбилиси и заявил, что для многих подопытных эксперименты окончились летальным исходом. Казалось бы, прозвучала сенсация, достойная того, чтобы стать главной новостью дня и поводом для тщательного расследования в Украине, но увы — полное молчание в эфире…
Как думаете, друзья, уж не потому ли, что в Украине работают 15 (!) лабораторий, в которых американские военные производят смертоносные вирусы. И происходит это не где-то в американской пустыне, а в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове, Харькове, Киеве, Херсоне и Тернополе при молчаливом согласии тех, кто обязан бить в набат. Хотя бы в связи с распространением в Украине странных эпидемий: от птичьего гриппа, кори и атипичной пневмонии до африканской чумы свиней…
Известно, что Женевская конвенция 1972 года запрещает производство бактериологического оружия и по этой причине американские военные не производят его на территории США. А зачем, ведь в мире так много прекрасных испытательных полигонов как Украина или Грузия, где можно производить и испытывать на местном населении любые смертоносные вирусы? Достаточно лишь создать военную лабораторию, дать ей безобидное название, типа, «Лаборатория санэпидэмстанции», и приставить к ней своего куратора…
Так может этим и объясняется назначение на должность Министра здравоохранения Украины, по совместительству куратора американского военно-бактериологического проекта, гражданки США Супрун, которая так же далека от медицины, как генпрокурор Луценко от юриспруденции, а министр иностранных дел Климкин от дипломатии? И как думаете, друзья, кто-то в Украине начнет расследование по этому поводу, ГПУ, например?
Желаю всем удачи и хорошего настроения!
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