Украинские партии «Оппозиционный блок» и «За жизнь» готовы объединиться

КИЕВ, 12 сентября. / ТАСС /. Партии «Оппозиционный блок» (ОБ) и «За жизнь» готовы объединиться. Об этом сообщил в среду заместитель председателя фракции оппозиции в украинском парламенте Сергей Левочкин.

"Я поддерживаю консолидацию оппозиции, в том числе с партией «За жизнь», которую возглавляют Вадим Рабинович Евгений Мураев ", — написал он в Twitter. «Я поддерживаю объединение со всеми политическими силами, разделяющими ценности ОБ и его избирателей: мир, единство страны, развитие демократии и экономики, свобода слова и мысли. Среди таких сил вижу и „За жизнь“, — отметил парламентарий.

Намерение партий объединиться подтвердил и депутат от оппозиции Вадим Новинский . „Такие консультации продолжаются уже два месяца“, — сказал он изданию „Левый берег“, добавив, что партии пока не обсуждают возможный общий партийный список или возможного единого кандидата на президентских выборах. По его словам, чтобы консультации „обрели конечную форму, необходимо созывать съезд нашей партии, чтобы он принял соответствующие решения“.

О готовящемся совместном проекте „Оппозиционного блока“ и „За жизнь“ сообщил и Вадим Рабинович. „Да, мы готовим объединение. Мы должны договариваться, несмотря на большие амбиции“, — сказал он в эфире телеканала „112 Украина“.

По данным последних социологических опросов, Вадим Рабинович имеет поддержку 6,7% избирателей, оппозиционер Юрий Бойко — 6,4%. Среди партийных предпочтений украинского электората „Оппозиционный блок“ занимает второе место. За него готовы отдать свой голос 14% опрошенных, „За жизнь“ поддерживают 6,6%. Проходной барьер по спискам от блоков и партий составляет 5%.