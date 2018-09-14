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«Это все Россия»: Украина не отрезала Крым от воды
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На Украине обвинили Россию в «лишении Крыма водоснабжения» 

РИА Новости + ещё 31 18 минут назад
Фото: © AP Photo / Ronald Zak
"Украина не отрезала Крым от воды, это сделала Россия", — заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook.
Ранее Климкин заявил, что Украина никогда не будет подписывать контракт на поставку воды в Крым, где будет указываться принадлежность полуострова России. На это, в частности, отреагировали в украинской партии "Оппозиционный блок", призвав Киев прекратить "геноцид, который нарушает права крымчан", и отправить Климкина в отставку.
"Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины. Сама по себе оккупация Крыма является страшным нарушением международного права и прав человека всех крымчан", — сказал Климкин в адрес "Оппозиционного блока".
Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подачу воды по каналу в республику полностью прекратили.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 97 процентов избирателей Республики Крым и 96 процентов жителей Севастополя высказались за возвращение в состав Российской Федерации. Референдум прошел после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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