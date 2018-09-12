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Смоделирован разгром Россией агрессивной Украины по грузинскому сценарию 2008-го
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Смоделирован разгром Россией агрессивной Украины по грузинскому сценарию 2008-го 

Аргументы Недели 50 минут назад
Фото: Аргументы Недели
Последние недружественные действия и заявления украинской стороны свидетельствуют о том, что Киев может пойти на открытый конфликт с Россией. Не исключено, что Москве придется повторить в соседней стране сценарий «операции по принуждению к миру», осуществленной в 2008 году на территории Грузии, говорится в материале, который опубликован в блогосфере.
Канал «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен» пишет, что в первые четыре часа предполагаемой операции, которая должна завершиться в течение суток, армия РФ «захватит» небо и с помощью систем радиоэлектронной борьбы выведет из строя зенитно-ракетные комплексы противника. В дальнейшем подразделения спецназа возьмут под свой контроль стратегические коммуникации и объекты Украины. Разгром довершит появление российских десантников перед военными частями украинской армии, прогнозирует автор статьи. Ранее в сети озвучили единственный шанс киевских властей на аннексирование российского Крыма.
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