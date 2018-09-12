Ещё
В Раде обвинили власти Украины в «медицинском геноциде»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Раде обвинили власти Украины в «медицинском геноциде» населения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Ольга Богомолец на своей странице в Facebook обвинила правительство Украины в "медицинском геноциде", из-за которого, по ее словам, в стране сокращается численность населения, количество больниц и медицинских работников.
Парламентарий напомнила, что население Украины сокращается на 200 тысяч человек в год, при этом, по ее словам, многие врачи ежегодно теряют работу из-за экономии правительства на медицинские расходы.
Кроме того, в стране сложилась тяжелая ситуация с задолженностью по зарплатам медицинским работникам, что депутат объяснила непрофессионализмом украинского Минздрава.
По мнению Богомолец, украинское правительство проводит медицинские реформы исключительно "на бумаге", и только лишь с целью угодить международным организациям и донорам.
"Многим сегодня выгодно, чтобы в Украине закрывались больницы, становилось меньше медиков и меньше населения", — заключила депутат.
Прошлой осенью Верховная рада одобрила законопроект о радикальной медицинской реформе. Это вызвало протесты, но вскоре документ был подписан президентом Петром Порошенко. Реформа проводится поэтапно: с каждым месяцем от старой системы остается все меньше. Процесс завершится 1 июля, когда окончательно отменят государственные субвенции для поликлиник и больниц.
Цель украинских властей — перейти от бюджетного финансирования медицинских учреждений к принципу "деньги следуют за пациентом". Больные смогут выбирать, к какому врачу им обратиться. Поддержка конкретных больниц прекратится, а доктора вступят в соревнование на основе свободной конкуренции.
Последние новости
"Это катастрофа, а выиграл Путин". Европу напугала угроза с севера США предупреждают Россию о готовности к прямому столкновению Кадыров: глава Росгвардии поступил как настоящий мужчина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США не допустили к полетам новый российский самолет53
Украинца выгнали из студии российского ток-шоу735
Госдеп обвинил Россию в дискредитации «Белых касок»48
Поклонская пошла против депутатов223
Пашинян поручил за два часа обезоружить охрану олигархов389
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
11:13
На Москву обрушилась магнитная буря
Наука и техника
01:43
«Вымещал злобу». Задержан кислотный маньяк
Происшествия
05:06
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей
Политика Статьи
08:15
Праздник умершего Кобзона стал катастрофой для Украины
Шоу-бизнес
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение