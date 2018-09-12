В Раде обвинили власти Украины в «медицинском геноциде» населения

Парламентарий напомнила, что население Украины сокращается на 200 тысяч человек в год, при этом, по ее словам, многие врачи ежегодно теряют работу из-за экономии правительства на медицинские расходы.

Кроме того, в стране сложилась тяжелая ситуация с задолженностью по зарплатам медицинским работникам, что депутат объяснила непрофессионализмом украинского Минздрава

По мнению Богомолец, украинское правительство проводит медицинские реформы исключительно "на бумаге", и только лишь с целью угодить международным организациям и донорам.

"Многим сегодня выгодно, чтобы в Украине закрывались больницы, становилось меньше медиков и меньше населения", — заключила депутат.

Прошлой осенью Верховная рада одобрила законопроект о радикальной медицинской реформе. Это вызвало протесты, но вскоре документ был подписан президентом Петром Порошенко . Реформа проводится поэтапно: с каждым месяцем от старой системы остается все меньше. Процесс завершится 1 июля, когда окончательно отменят государственные субвенции для поликлиник и больниц.

Цель украинских властей — перейти от бюджетного финансирования медицинских учреждений к принципу "деньги следуют за пациентом". Больные смогут выбирать, к какому врачу им обратиться. Поддержка конкретных больниц прекратится, а доктора вступят в соревнование на основе свободной конкуренции.