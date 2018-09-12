Украина и ЕС: «Прошла любовь, остались слезы»

«Прошла любовь, остались слезы»: Итоги «медового года» Украины с ЕС

Медовый месяц, вернее год в отношениях Украины и Европы на днях закончился. 1 сентября 2017 года ЕС ратифицировал экономическую часть Соглашения об Ассоциации Украины с Евросоюзом. Издание Украина.ру вместе с украинскими экспертами подвело итоги этого «медового года»

К европейской интеграции Украина шла долгим кровопролитным путем. Сразу после «Евромайдана» украинская сторона и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об Ассоциации. Через пару месяцев подписали экономическую часть. ЕС ратифицировал документ спустя три года — 1 сентября 2017 года он начал действовать официально. И вот прошел год. Что выиграла и что проиграла за это время Украина?

После Ассоциации все ухудшилось

Эксперты считают, что атмосфера в Евросоюзе с «приближением» к нему Украины испортилась. Мало того, государства-участники Европейского Союза стали открыто заявлять, что Украина не будет иметь перспектив в Европе, если не устранит, по их мнению, определенных недостатков в своей политике.

«За год полного действия Ассоциации ухудшились отношения между Украиной и рядом членов Евросоюза. В частности, продолжают ухудшаться польско-украинские отношения — из-за разности оценок исторического прошлого. В этом контексте стоит вспомнить слова бывшего министра иностранных дел Польши (Витольда Ващиковского — ред.): «с Бандерой в Европу вы не войдете». Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и венгерский глава МИД Петер Сиярто начали прямо заявлять, что в Украине реформы не выполняются и что украинская власть вообще не очень на них нацелена», — рассказал эксперт по международным вопросам Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

По его мнению, европейцы будут внимательно следить за президентскими выборами на Украине (намечены на март 2019 года). К примеру, поляки точно негативно оценят проголосованную Верховной Радой инициативу украинского президента Петра Порошенко о новом приветствии украинских военнослужащих (вместо «Здравия желаю!» теперь военные говорят бандеровское «Слава Украине» — «Героям Слава!»). Польша считает эти слова чисто «бандеровским приветом». При этом, если в Конституции Украины все же зафиксируют курс страны на вступление в ЕС и НАТО , новое военное приветствие могут раскритиковать во всем Евросоюзе.

На Конституцию смотрят скептически

Владимир Воля убежден: никто в ЕС не хочет, чтобы позитивное восприятие Союза перечеркнули политические перипетии и избирательный процесс на Украине. И хотя мало шансов на то, что до выборов президента на Украине изменят Конституцию, эксперт считает, что власть постарается протащить изменения.

«Но еврокомиссары со скепсисом смотрят на возможные конституционные изменения в Украине. Например, об этом сказала евродепутат Ребекка Хармс. Европейские политики, думаю, еще не сильно вникли в то, что происходит, но если украинская оппозиция сможет донести до них важность этого момента, то реакция может быть серьезнее. При этом, этот вопрос добавится к комплексу вопросов, которыми Европа уже озаботилась: представление в украинском ЦИКе всех партий, риск, связанный со снятием кандидатов с выборов, свобода слова и СМИ. Все эти проблемы могут привести к охлаждению украинско-европейских отношений», — сказал политолог.

Головная боль от ЕС

Однако Украина еще не внедрила реформы, которые особо ждет Европейский Союз. Не ввела реальной автоматизированной системы проверки е-деклараций (антикоррупционный вопрос), не улучшила бизнес-климат в стране. Эти заминки — причина того, что Украина не получила остаток в 600 миллионов евро от макрофинансовой помощи в 1,8 миллиард евро.

Украинскому государству обещали еще миллиард, программу утвердили летом 2018 года. Но для получения денег Украина должна возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом , то есть — выполнить его условия. А это повышение цен на газ и запуск Высшего антикоррупционного суда. Если второе требование со скрипом и кое-как выполняется, то проблема повыщения цен на газ для правительства — больное место. Если поднять цены, это больно ударит по рейтингу власти накануне выборов и потянет вниз президента перед выборами главы государства.

И дело не только в Порошенко. Гройсману, который тоже вроде бы готов сыграть самостоятельно на политической арене, тоже не хочется растерять рейтинг на старте большой избирательной кампании (и президентской и парламентской). Как впрочем, и «Народному фронту» Яценюка, чьи несколько министров находятся на ключевых постах в нынешнем правительстве.

И при этом и Порошенко, и премьеру Гройсману, и министрам из НФ нельзя надеяться на то, что «либо шах умрет, либо ишак сдохнет»: нужно принимать решение, которое в любом случае будет для них проблемой (или потеря народной поддержки из-за подорожания тарифов или отсутствие средств и опять же потеря поддержки электората, но только по этой причине).

Поэтому пока ЕС для Украины в этом смысле принес не приобретения, а головную боль политическим элитам.

У Европы хватает своих проблем

Но параллельно с Украиной острый внутренний кризис переживает и Европа. Его яркой демонстрацией стали наплыв мигрантов и Brexit. Нет гарантий, что Великобритания выйдет из ЕС, как нет и гарантий, что останется в Союзе. Возможный уход одного из крупнейших вкладчиков в бюджет Евросоюза порождает разговоры: стоит ли увеличивать Брюсселю бюджет и кто будет давать деньги. В том числе, на обустройство ближневосточных гастарбайтеров.

Так, французское руководство заявило, что не будет помогать деньгами государствам ЕС (в частности, венграм и полякам), которые не выражают солидарность по мигрантам.

«Мы не колония Франции», — ответили в Венгрии, которая не хочет принимать беженцев с Ближнего Востока.

«Поэтому в следующем году Европа может жестко сработать по отношению к Украине. Вопрос предоставления Украине финпомощи может происходить в более неблагоприятных обстоятельствах после того, как украинская власть продемонстрировала слишком явное нежелание выполнять реформы», — подчеркнул Владимир Воля.

Более того, на европейском носу — выборы в Европарламент (запланированы на май 2019 года). В связи с этим грядет обновление Еврокомиссии . Воля прогнозирует, что отношение к Украине новых евродепутатов будет ухудшаться, а требование станут рациональными, бескомпромиссными и жесткими. Вплоть до пересмотра антироссийских санкций.

В любом случае, «медовый год» с ЕС пока принес Украине разочарования и проблемы. Даже безвиз, который УКкраина получила с определенными ограничеиямит, уже никого не радует на Украине.

Как говорится, «прошла любовь, остались слезы»…