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Украина и Грузия объединились против «воров в законе» и киберпреступности
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Украина и Грузия объединились против «воров в законе» и киберпреступности 

Украина.ру 51 минуту назад
Фото: Украина.ру
Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Грузии, передает «Интерфакс-Украина».
Данное решение было достигнуто в ходе встречи в Киеве глав МВД Грузии и Украины Георгия Гахария и Арсена Авакова.
«На встрече стороны обсудили важность проведения совместных мероприятий в борьбе против организованной преступности, в частности, против так называемых «воров в законе»», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, с этой целью стороны согласовали создание межгосударственной рабочей группы.
Гахария и Аваков также обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества в сфере борьбы против преступлений, связанных с международной торговлей наркотиками, говорится в сообщении. Глава МВД Грузии в ходе встречи также выказал желание Тбилиси сотрудничать с Украиной и в вопросах кибербезопасности.
После смены власти в 2014 году на Украине резко ухудшилась ситуация с преступностью. Причина — негативные изменения социально-экономической обстановки в стране, появление на черном рынке большого количества дешевого оружия, в том числе из зоны конфликта в Донбассе, неудачная, по мнению ряда экспертов, реформа МВД и уголовного законодательства.
В частности, после начала проведения в Украине реформы МВД и образования полиции возникла нехватка квалифицированных кадров — из-за массовых увольнений милиционеров, что привело к резкому росту преступности, в первую очередь тяжких и особо тяжких преступлений, а также квартирных краж.
Директор консалтинговой компаний William Invest Expert Виктор Медведь отмечает, что преступность на Украине побила рекорды лихих 90-х.
«В 2016 году в Украине было зарегистрировано почти 600 тыс. преступлений без учета Донбасса и Крыма. А в 1996 году, на который приходился пик преступности в стране, не учитывая неподконтрольные сегодня территории, преступлений было порядка 550 тыс. То есть, на данный момент преступность в Украине выше практически на 10%, чем в самые пиковые годы преступности», — сказал Медведь.
Генпрокурор Юрий Луценко в феврале заявлял, что в 2016 году раскрываемость преступлений упала ниже уровня 30%.
«Ситуация с раскрытием преступлений — в 2013 году раскрывалось 45% преступлений от всего массива учтенных. В 2014 — 44%, в 2015 — 39%. Это, в принципе, нормально, европейская норма — около 40%. Но в прошлом году — менее 30% всего массива преступлений», — подчеркнул генпрокурор.
Также следует обратить внимание на то, что новые силовые структуры киевского режима оказались неспособны контролировать приток нелегального оружия из зоны боевых действий в Донбассе. По оценкам украинской Ассоциации владельцев оружия, в стране на текущий момент в нелегальном обращении находится около 4,5 млн нелегальных стволов.
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