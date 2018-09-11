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Вышинскому захотели продлить арес
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Защита Вышинского подала апелляцию на продление ареста журналиста 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Защита руководителя РИА Новости Украины подала апелляцию на продление его ареста, заявил адвокат Андрей Доманский.
«Да, подали», — цитирует РИА Новости Доманского.
Как отмечается, апелляция была подана в Апелляционный суд Херсонской области.
6 сентября суд продлил арест Вышинскому до 4 ноября. В российском МИД потребовали немедленно освободить журналиста.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что готовит обращения в международные организации в связи с продлением ареста Вышинскому.
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