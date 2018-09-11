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Грузия назвала украинских борцов с киберугрозами «лучшими в Европе»
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Грузия назвала украинских борцов с киберугрозами «лучшими в Европе» 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария пригласил украинских борцов с киберугрозами в свою страну, чтобы перенять их опыт, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Департамент МВД Украины по борьбе с киберпреступностью является лучшим в Европе. Мы хотим, чтобы ваши офицеры передали свой опыт грузинским коллегам», — заявил он по итогам визита в Киев, сообщили в МВД Грузии.
Глава МВД Грузии и его украинский коллега Арсен Аваков договорились усилить совместную борьбу с организованной преступностью и криминальными авторитетами. Для этого будет создана совместная рабочая группа. Достигнута договоренность об интенсивном обмене оперативной информацией.
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