Folha (Бразилия): Кумир Запада, бывший президент Грузии хочет вернуть себе свои гражданства

Пребывающий в изгнании в Нидерландах Михаил Саакашвили называет себя жертвой грузинских и украинских коррупционеров.

Некогда кумир западных демократий, бросивший вызов России Владимира Путина , сегодня он единственный в мире бывший глава государства, лишившийся двух гражданств, и объект уголовных расследований.

«Такого еще никогда не бывало в истории. Вот какую цену приходится платить за противостояние коррумпированной элите в обеих странах», — говорит грузин Михаил Саакашвили, к которому относится приведенное выше описание.

Саакашвили побеседовал с «Фольей» по телефону из Амстердама , где с февраля живет на правах иностранца, женатого на гражданке Нидерландов. «Я путешествую со специальным паспортом, но верю, что скоро мне удастся вернуть свои гражданства», — говорит он.

Как так вышло? Ведь в свои 50 лет Саакашвили является центральной фигурой новейшей истории Грузии

Действовавший при поддержке Соединенных Штатов и Европы, он возглавил первую из так называемых цветных революций, направленных против лояльных Москве правительств бывших советских республик.

Президента свергли, и были назначены новые выборы, на которых Саакашвили получил 96% голосов. Период его президентства внутри страны был отмечен перестройкой судебной и полицейской системы, за что грузинского лидера обвинили в авторитаризме и излишне жестоких мерах.

Во внешней политике он занялся восстановлением военной мощи страны и отдал себя на поруки новым союзникам.

Этого Путин допустить никак не мог. Воспользовавшись тем, что аналитики называют чрезмерной смелостью Саакашвили, он в 2008 году развязал пятидневную войну, к которой привели локальные стычки грузинских войск с союзными войсками Москвы на территории Южной Осетии

В том году Саакашвили был переизбран и потерял около 20% своей страны.

«Я ни о чем не сожалею. У нас было два варианта: плохой и еще хуже. Из двух зол я выбрал меньшее, то есть сопротивление», — утверждает бывший президент, который держит обиду на своих прежних союзников.

«В то время США вели себя неоднозначно. И тут я вижу, как Конди утверждает, будто я ошибался. Им потребовалось десять лет, чтобы это сказать?» — вопрошает Саакашвили, имея в виду заявления бывшего госсекретаря Кондолизы Райс о событиях 2008 года.

Так или иначе, грузинский лидер продолжал получать финансовую поддержку Запада, в то время как Кремль ограничивал расширение НАТО на восток.

В ходе своего второго президентского срока Саакашвили оказался под серьезным давлением. Органы контроля все чаще указывали на рост коррупции в государственных структурах и на создание благоприятных условий для предпринимателей, близких к власти.

Поражение на парламентских выборах сделало невозможным выдвижение его кандидатуры на выборах в 2013 году, именно тогда против Саакашвили было заведено сразу несколько уголовных дел — их кульминацией стал судебный процесс по обвинению в отмывании государственных денег. Это преступление может стоить бывшему грузинскому лидеру 11 лет тюрьмы.

Проживая в Соединенных Штатах, Саакашвили в начале 2014 года начал поддерживать протестующих, которым удалось свергнуть промосковское правительство на Украине . С этой страной Михаила Саакашвили связывали давние отношения: когда-то он изучал право в Киевском университете, где также учился Петр Порошенко

Впоследствии ставший олигархом Порошенко в 2014 году был избран президентом Украины. Своего давнего приятеля он пригласил на должность советника.

Рассказывают, что Путин возненавидел этот альянс. «У меня много могущественных врагов, скажем так», — шутит Саакашвили.

В 2015 году Порошенко предложил кандидатуру Михаила Саакашвили на пост председателя администрации влиятельной Одесской области. Чтобы вступить в эту должность, тому пришлось отказаться от грузинского гражданства и принять украинское.

По словам одного из западных дипломатов, работающих в этом регионе (он просил не называть его имени), данный эпизод свидетельствует о волюнтаризме бывшего президента, который отказался от поддержки у себя на родине ради скорейшего прихода к власти.

«В Одессе я пытался делать то, что делал в Грузии. Укреплять механизмы борьбы с коррупцией. Но я натолкнулся на элиту, которая обладает тотальным контролем», — говорит Саакашвили.

В 2016 году он подал в отставку с поста губернатора, обвинил Порошенко в коррупции и попытался создать политическую партию. В то время он мог похвастаться неплохим рейтингом популярности, но эта поддержка быстро исчерпала себя.

По мнению дипломата, Саакашвили попытался сместить своего бывшего приятеля. Сам Михаил Саакашвили это отрицает. «Я считаю, что он не справляется с этой задачей. Украина могла бы превратиться в восточного тигра, — говорит он. — А в итоге перед нами очередной режим, нацеленный на личное обогащение президента».

Постепенно политическая драма Саакашвили стала обретать поистине сюрреалистические черты. В июле 2017 года ввиду растущей популярности своего уже бывшего друга Порошенко лишил его украинского гражданства. По данным ООН, сегодня в мире насчитывается около десяти миллионов человек без гражданства, но он — единственный бывший президент в этом списке.

Саакашвили бежал в Польшу, а через два месяца организовал свое триумфальное возвращение в окружении сотен сторонников. Его тут же привлекли к ответственности.

Сомнение вызывали финансовые источники политика, активы которого в Грузии были заморожены.

«В стране, где олигархи контролируют 70 процентов экономики, я получал поддержку от представителей малого бизнеса. Им приходилось делать это конфиденциально».

Саакашвили оставался в Киеве до тех пор, пока в декабре службы безопасности не обнародовали видеоролик, на котором один из его союзников обговаривал условия получения денежных средств от группы Виктора Януковича , президента, свергнутого в 2014 году. Выходило, что враг Путина номер один получал поддержку от промосковского политика.

«Это абсурд, — возражает он. — Россия ведет себя крайне цинично, целый ряд американских правительств обманывались в погоне за иллюзией, будто с нею можно наладить отношения. Вашингтон — третий по счету среди самых дорогих для жизни американских городов. Почему? Все это российские деньги, на которые куплены политики».

12 февраля этого года Саакашвили был депортирован в Польшу. Потом его приговорили к трем годам лишения свободы за незаконное пересечение границы. В итоге Михаил Саакашвили оказался в Голландии, где проживает его супруга, лингвист Сандра Рулофс , мать его двоих детей.

«Я считаю, что эта ситуация временная», — уверен Саакашвили, который сейчас проводит кампанию по внедрению электронных урн для голосования в бывших странах СССР.

Политик делает ставку на президентские выборы, которые в октябре пройдут у него на родине, а в марте 2019 года — на Украине. «У моих сторонников есть неплохие шансы», — говорит он, хотя особенно доверять местным опросам общественного мнения не приходится.

Спектакль с Саакашвили в главной роли, похоже, еще далек от своего завершения.