Тяжелую технику заметили в ДНР

В Донецке сняли на видео «крайне нетипичные маневры»

Донецке очевидцы зафиксировали на свои видеорегистраторы и смартфоны переброс военной техники через центральные улицы города.

Видео опубликовали на канале проекта WarGonzo.

«Очевидцы сняли на телефон как по улице Артёма движется колонна из бронетранспортеров численностью до 20 единиц. Для НМ ДНР это крайне нетипичные маневры, которые, вероятно, связаны с накалившейся в последние недели обстановкой в республике», — прокомментировали видео на канале.

Ранее стало известно о начале военной реформы в ДНР: министерство обороны республики собираются упразднить, а военные структуры переподчинить.

Перемены в республике происходят после убийства главы ДНР Александра Захарченко

Перед этим сообщалось, что Киев подготовил план наступления на южном участке фронта.