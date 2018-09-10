КПРФ объяснила слова Зюганова о Донбассе

«Это была пресс-конференция по итогам региональных выборов в России. Один из корреспондентов задал вопрос о ситуации на Донбассе, и о том, насколько актуальными представляются Минские соглашения», — рассказал News.ru Ющенко.

На это, по словам Ющенко, лидер КПРФ ответил, что Россия всегда помогала Донбассу и готовится отправить туда очередной (уже 77-ой) конвой с гуманитарной помощью. Детей с Донбасса привозят в Россию для реабилитации и отдыха.

«Говоря о Донбассе, Зюганов сказал прямо: нужно признать ДНР и ЛНР как государства, как Россия признала Южную Осетию и Абхазию», — уточнил Ющенко.

«Минские соглашения, которые должны являться гарантом мира, не работают. Каждый день на Донбассе убивают людей, происходят теракты, идут обстрелы мирных жителей. В Абхазии и Южной Осетии, до их признания, было то же самое», — сказал Ющенко.