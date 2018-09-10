Ещё
КПРФ объяснила слова Зюганова о Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

КПРФ объяснила слова Зюганова о Донбассе 

News.ru 42 минуты назад
Руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко объяснил слова Геннадия Зюганова о признании Донбасса. Многие журналисты восприняли слова главы КПРФ как призыв включить Донбасс в состав России, но это вовсе не так.
«Это была пресс-конференция по итогам региональных выборов в России. Один из корреспондентов задал вопрос о ситуации на Донбассе, и о том, насколько актуальными представляются Минские соглашения», — рассказал News.ru Ющенко.
На это, по словам Ющенко, лидер КПРФ ответил, что Россия всегда помогала Донбассу и готовится отправить туда очередной (уже 77-ой) конвой с гуманитарной помощью. Детей с Донбасса привозят в Россию для реабилитации и отдыха.
«Говоря о Донбассе, Зюганов сказал прямо: нужно признать ДНР и ЛНР как государства, как Россия признала Южную Осетию и Абхазию», — уточнил Ющенко.
«Минские соглашения, которые должны являться гарантом мира, не работают. Каждый день на Донбассе убивают людей, происходят теракты, идут обстрелы мирных жителей. В Абхазии и Южной Осетии, до их признания, было то же самое», — сказал Ющенко.
News.ru: последние новости
Зюганов призвал Путина признать ДНР территорией РФ Максакова проигнорировала угрозы «украинских патриотов» От Киева требуют освободить обвиняемую в терроризме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян949
Черный понедельник для рубля, жесткий ответ Украине и другие события дня34
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе991
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане138
«Просто жесть»: резня на Курском вокзале попала на видео134
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
02:51
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян
Политика
18:54
Синдзо Абэ решил порадовать россиян
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
02:51
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
Статьи В мире
00:16
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Украина В мире
03:33
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
В мире
06:05
Политолог объяснил поддержку москвичами Собянина
Новости Москвы Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение