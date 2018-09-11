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Украинцы затосковали по СССР
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Социологи рассказали о ностальгии украинцев по СССР 

РИА Новости + ещё 3 12 минут назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Родионов
Ностальгия по СССР характерна для большой части граждан Украины, в особенности на востоке и юге страны, об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного "Кальмиусской группой" в партнерстве с компанией GfK Ukraine.
По данным соцопроса, около 43% украинцев в целом и 51% жителей Донбасса придерживаются мнения, что их жизнь в советские времена была лучше.
Только на западе страны число тех, кто считает, что жизнь их семей в сегодняшней Украине лучше, чем в советский период, превышает число тех, кто придерживается противоположного мнения (54% против 31%).
Кроме того, согласно исследованию, около трети населения Украины и почти половина населения Донбасса не поддерживают политику декоммунизации, проводимую в Киеве.
Наконец, каждый четвертый украинец в целом по стране и каждый третий житель Донбасса поддержал бы возрождение Советского Союза, в который бы входила Украина.
Ранее руководитель украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович заявил, что, по данным опросов, на Украине каждый шестой житель симпатизирует президенту России Владимиру Путину и выступает за восстановление связей с Москвой.
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