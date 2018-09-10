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Зюганов выступил за признание Донбасса российским
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В РФ заговорили о необходимости признания Донбасса российским 

Рамблер + ещё 13 10 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов призвал президента РФ Владимира Путина «немедленно» признать Донбасс российской территорией.
«Что касается Донбасса, я бы на месте президента принял бы (его в состав РФ) немедленно бы, немедленно», — передает слова Зюганова РИА «Новости».
По мнению Зюганова, России следует признать Донецкую и Луганскую республики, как когда-то Абхазию и Южную Осетию.
«Прекратится этот бандитизм очень быстро», — считает лидер коммунистов.
По его словам, продолжающиеся на протяжении четырех лет обстрелы Донецка и других населенных пунктов это «абсолютно ненормально».
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