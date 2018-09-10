Зюганов выступил за признание Донбасса российским

В РФ заговорили о необходимости признания Донбасса российским

«Что касается Донбасса, я бы на месте президента принял бы (его в состав РФ) немедленно бы, немедленно», — передает слова Зюганова РИА «Новости».

По мнению Зюганова, России следует признать Донецкую и Луганскую республики, как когда-то Абхазию и Южную Осетию.

«Прекратится этот бандитизм очень быстро», — считает лидер коммунистов.

По его словам, продолжающиеся на протяжении четырех лет обстрелы Донецка и других населенных пунктов это «абсолютно ненормально».