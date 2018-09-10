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Максакова проигнорировала угрозы украинских патриотов
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Максакова проигнорировала угрозы украинских патриотов 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова не последовала ультиматуму "украинских патриотов". Как сообщает ФАН со ссылкой на собственный источник, певица проигнорировала угрозы и остается на Украине.
В октябре у Максаковой запланированы премьеры "Тоски" в Харьковском театре и "Евгения Онегина" в Днепре, а также концерт в Сумах.
Ранее некий Игорь Громов от лица "патриотов Украины" в фейсбуке обратился к Максаковой с требованием покинуть Украину в течение 72 часов, иначе "украинские патриоты" будут действовать "из убеждений собственной совести".
Сама Максакова в социальных сетях сообщала, что по факту этих угроз уже начато расследование, а в своей охране она не сомневается.
В марте 2017 года экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен в Киеве в марте 2017 года. Украинское следствие предполагает, что заказчиком убийства является бывший гражданский муж Максаковой Владимир Тюрин.
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