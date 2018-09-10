Максакова проигнорировала угрозы украинских патриотов

В октябре у Максаковой запланированы премьеры "Тоски" в Харьковском театре и " Евгения Онегина " в Днепре, а также концерт в Сумах.

Ранее некий Игорь Громов от лица "патриотов Украины" в фейсбуке обратился к Максаковой с требованием покинуть Украину в течение 72 часов, иначе "украинские патриоты" будут действовать "из убеждений собственной совести".

Сама Максакова в социальных сетях сообщала, что по факту этих угроз уже начато расследование, а в своей охране она не сомневается.