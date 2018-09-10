Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане 

Бывшего главу самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого заметили в московском ресторане.
Фотографию в своем Telegram-канале опубликовал журналист Сергей Белоус. Он сообщил, что снимок был сделан 3 сентября в кафе «То-да-сё» на Смоленской площади.
По словам Белоуса, Плотницкий «кушал суп и читал новости на смартфоне».
Плотницкий покинул пост главы ЛНР в ноябре 2017 года, сославшись на состояние здоровья. За несколько дней до этого произошел конфликт между ним и главой МВД Игорем Корнетом. Неизвестные вооруженные люди захватили административные и правительственные здания республики. 23 ноября Плотницкий ушел в отставку по собственному желанию и в тот же день вылетел в Москву.