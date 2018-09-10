Ещё
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе

Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане 

Рамблер + ещё 1 57 минут назад
Бывшего главу самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого заметили в московском ресторане.
Фотографию в своем Telegram-канале опубликовал журналист Сергей Белоус. Он сообщил, что снимок был сделан 3 сентября в кафе «То-да-сё» на Смоленской площади.
По словам Белоуса, Плотницкий «кушал суп и читал новости на смартфоне».
>> Порошенко поймали на подготовке терактов в России
Плотницкий покинул пост главы ЛНР в ноябре 2017 года, сославшись на состояние здоровья. За несколько дней до этого произошел конфликт между ним и главой МВД Игорем Корнетом. Неизвестные вооруженные люди захватили административные и правительственные здания республики. 23 ноября Плотницкий ушел в отставку по собственному желанию и в тот же день вылетел в Москву.
Комментарии86
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поймали на подготовке терактов в России216
«Просто жесть»: резня на Курском вокзале попала на видео97
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии120
«Вы остались живы! Что вы орете?!»6
Британец нашел пропавший малайзийский Boeing122
Видео
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
02:51
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
Статьи В мире
00:16
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Украина В мире
03:33
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
В мире
06:05
Политолог объяснил поддержку москвичами Собянина
Новости Москвы Политика
01:40
Выборы мэра прошли без технических сбоев
Новости Москвы Социология
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
05:43
Выборы в Москве назвали прозрачными
Новости Москвы
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение