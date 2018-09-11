Ещё
В 2018 году каждый шестой турист приехал в Крым с Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В 2018 году каждый шестой турист приехал в Крым с Украины 

Российская Газета + ещё 5 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Из 5,6 миллионов туристов, посетивших Крым с начала года, 885 тысяч приехали с Украины. В общей же сложности Крым уже принял почти на треть больше туристов, чем в это же время год назад. Такие данные приводит министерство курортов и туризма Крыма.
При этом в ведомстве отметили, что поток отдыхающих пока не убывает. Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко также сообщил, что бронирование отелей уже идет на конец года, когда традиционно в прежние годы поток иссякал.
— Глубина бронирования отдыха в Крыму достигает ноября-декабря 2018 года, — сказал Волченко. — Отказов от бронирования практически нет.
Интересно, что в лидеры в этом году выбились восточный и западный регионы полуострова. Так, больше всего, на 99 процентов, загружены места размещения Феодосии. В Судаке и Черноморском районе этот показатель составил 68 процентов. В Саках — 86 процентов. В Алуште — 62 процента. В Симферопольском районе — 60, а в Евпатории — 58 процентов.
Кроме того, Крым занимает первые строчки в списке наиболее популярных авианаправлений осени. Вместе с тем, по данным сервисов онлайн бронирования, уже идет заказ крымских отелей на новогодние праздники. И регион снова выбивается в лидеры среди российских курортов.
Напомним, больше всего туристов полуостров посетили в 2016 году — 5 миллионов 570 тысяч отдыхающих. Бум популярности курортов региона эксперты связывают с открытием нового аэропорта «Симферополь» и началом автомобильного движения по Крымскому мосту.
Российская Газета: последние новости
Захар Прилепин обвинил Киев в причастности к убийству Захарченко Власти Крыма напомнили Украине об истоке Днепра Спикер Верховной Рады назвал Гитлера "большим человеком"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей633
Таксист напал на девушку, а она оказалась Шакрухом30
«Юанями отдашь»: Путин пошутил над Си Цзиньпинем88
Любовница родила Петросяну ребенка73
Поклонскую решили лишить поста337
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
11:13
На Москву обрушилась магнитная буря
Наука и техника
01:43
«Вымещал злобу». Задержан кислотный маньяк
Происшествия
05:06
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей
Политика Статьи
08:15
Праздник умершего Кобзона стал катастрофой для Украины
Шоу-бизнес
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение