В 2018 году каждый шестой турист приехал в Крым с Украины

Из 5,6 миллионов туристов, посетивших Крым с начала года, 885 тысяч приехали с Украины . В общей же сложности Крым уже принял почти на треть больше туристов, чем в это же время год назад. Такие данные приводит министерство курортов и туризма Крыма.

При этом в ведомстве отметили, что поток отдыхающих пока не убывает. Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко также сообщил, что бронирование отелей уже идет на конец года, когда традиционно в прежние годы поток иссякал.

— Глубина бронирования отдыха в Крыму достигает ноября-декабря 2018 года, — сказал Волченко. — Отказов от бронирования практически нет.

Интересно, что в лидеры в этом году выбились восточный и западный регионы полуострова. Так, больше всего, на 99 процентов, загружены места размещения Феодосии. В Судаке и Черноморском районе этот показатель составил 68 процентов. В Саках — 86 процентов. В Алуште — 62 процента. В Симферопольском районе — 60, а в Евпатории — 58 процентов.

Кроме того, Крым занимает первые строчки в списке наиболее популярных авианаправлений осени. Вместе с тем, по данным сервисов онлайн бронирования, уже идет заказ крымских отелей на новогодние праздники. И регион снова выбивается в лидеры среди российских курортов.

Напомним, больше всего туристов полуостров посетили в 2016 году — 5 миллионов 570 тысяч отдыхающих. Бум популярности курортов региона эксперты связывают с открытием нового аэропорта «Симферополь» и началом автомобильного движения по Крымскому мосту.