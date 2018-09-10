Ангела Меркель: «Северный поток-2» не сделает Германию энергетически зависимой от России

24 августа. PROCOMP.INFO — Запланированный подводный трубопровод, который будет доставлять газ непосредственно из России под Балтийское море, не сделает Германию зависимой от России в энергетическом отношении, заявила канцлер Германии Ангела Меркель студентам университетов в столице Грузии Тбилиси.

Ангела Меркель во второй день поездки в страны Кавказа, многие из которых испытывают непростые отношения со своим более крупным северным соседом, заявила, что ей нужно убедиться, что Россия продолжит поставлять через Украину газ после того, как будет завершено строительство трубопровода «Северный поток-2».