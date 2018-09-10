Эксперт: Киев может решиться на массированное вторжение в Донбасс

"Хотел бы ошибиться, но почему-то уверен, что в какой-то момент Киев решится на массированное вторжение на территорию, контролируемую народным ополчением. Во-первых, потому что заокеанские спонсоры активно подстрекают Украину к таким действиям. Во-вторых, на Украине и своих сумасшедших хватает", — отметил он.

Как указал Чеснаков, эти подстрекатели призывают брать пример с Хорватии, которая силой подчинила мятежные сербские районы. «Кстати, в ходе тех событий хорваты убивали не только сербов, но и служащих контингента ООН . Если такое случится [в Донбассе], жертв будет значительно больше, чем в украинской войне 2014 года. Но окончательного решения „по-хорватски“ не получится», — подчеркнул эксперт.

Украину, по его словам, безусловно, как и в 2014 году, принудят к миру, и «опять ткнут носом все в те же минские соглашения». «Что еще будет благом для Киева. Может ведь дальше история зайти, вплоть до признания Россией ДНР и ЛНР, как было с Южной Осетией и Абхазией после авантюры [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили», — подытожил директор Центра политической конъюнктуры.