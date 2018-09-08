Украина нашла новый повод пожаловаться на Россию

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Украина обратится в ОЗХО из-за химического выброса в Крыму 

РИА Новости 48 минут назад
МИД Украины планирует обратиться в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в связи с ситуацией на заводе "Крымский титан". Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца в комментарии украинскому "Пятому каналу".
По ее словам, в данный момент министерство занимается сбором необходимых документов.
"Конечно, мы осуждаем все эти действия… Мы собираем со всех причастных, компетентных органов всю информацию, все материалы, все доказательства. Нам нужна экспертная оценка наших ведомств, и как только мы получим их — я думаю, это будет в ближайшее время — мы сразу передадим это в ОЗХО", — заявила Беца. Представитель украинского МИД не объяснила, каким образом загрязнение воздуха в районе завода связано с применением химического оружия.
Причиной химического выброса на севере Крыма стал кислотонакопитель завода "Крымский Титан". Он представляет собой открытый водоем, который значительно обмелел после того, как Киев перекрыл поставки воды по Северо-крымскому каналу. Это привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу.
Ситуация с кислотонакопителем обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянск и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Четвертого сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский Титан" решено остановить на две недели.
Нормализовать ситуацию удалось 7 сентября. Регион вернулся к естественному фону. Этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Парящие участки с химикатами нейтрализуют с помощью известкового раствора.
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