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Украина приготовилась нанести удар по Донбассу
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Басурин рассказал подробности подготовки Украиной удара на юге Донбасса 

RT на русском 1 час назад
Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в интервью RT рассказал об обстановке на линии соприкосновения в Донбассе.
«Кулак» сформирован. Мы озвучивали численность, сколько находится в этом «кулаке», если можно так выразиться. Планы рассказали противника, что они планируют достичь… Если по порядку, это моё, в принципе, направление, недалеко от Мариуполя», — заявил Басурин.
По его словам, «по плану противник планирует осуществить три удара».
«Два параллельные на юге — это Широкое и Коминтерново. И один отвлекающий, для этого специальная бригада прибыла, 128-я горно-пехотная, это в районе Тельманово, это севернее готовится», — сказал Басурин.
Он отметил, что длительность операции должна составить пять дней.
При этом Басурин подчеркнул, что так как данные замыслы были раскрыты, то не исключено, что «всё-таки этих действий, скорее всего, не будет», но нельзя утверждать на 100%.
Ранее в ДНР заявили о подготовке Киевом наступательной операции на юге Донбасса.
3 сентября Басурин заявил, что власти региона не исключают возможности мобилизации и сборов резервистов в случае обострения ситуации в Донбассе.
RT на русском: последние новости
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