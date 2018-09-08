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Порошенко не увидел мира на Украине
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Порошенко не осмелился назвать сроки наступления мира на Украине 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что не станет делать прогнозы относительно сроков наступления мира на Украине, передает РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-службу.
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По словам украинского лидера, отказ от прогнозов связан с тем, что он не хочет обманывать людей или показаться сторонником популистов.
"Мир на условиях капитуляции, мир, когда сдается украинская территория, мир, когда сдается украинское государство, мир, когда Украина поднимает руки вверх — это не мир для Порошенко и не мир для Украины", — заявил Порошенко.
Он также отметил, что гарантом мира на Украине является сильная армия, однако сроков его наступления не назвал.
"Призываю к ответственной дискуссии и большой ответственности за судьбу государства, за его будущее", — добавил Порошенко.
Ранее президент Украины заявил, что не будет спрашивать разрешения у российского лидера Владимира Путина на евроинтеграцию.
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