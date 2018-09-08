Нино Бурджанадзе назвала фарсом выборы в Грузии

Бывшая глава грузинского парламента Нино Бурджаназе заявила, что не будет баллотироваться в президенты на выборах, назначенных на конец октября. Политик находится в оппозиции к официальному Тбилиси

«Заявляю, что не планирую принимать участие в фарсе Иванишвили (основатель правящей партии) с сегодняшнего дня мы начинаем борьбу за приход к власти путем парламентских выборов», — сказала Бурджанадзе на брифинге

Как заявила политик, она намерена создать политическую силу, которая заставит руководство Грузии провести демократические выборы.