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Нино Бурджанадзе назвала фарсом выборы в Грузии
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Порошенко решил проигнорировать Путина
Порошенко решил проигнорировать Путина

Нино Бурджанадзе назвала фарсом выборы в Грузии 

News.ru + ещё 1 30 минут назад
Бывшая глава грузинского парламента Нино Бурджаназе заявила, что не будет баллотироваться в президенты на выборах, назначенных на конец октября. Политик находится в оппозиции к официальному Тбилиси.
«Заявляю, что не планирую принимать участие в фарсе Иванишвили (основатель правящей партии) с сегодняшнего дня мы начинаем борьбу за приход к власти путем парламентских выборов», — сказала Бурджанадзе на брифинге
Как заявила политик, она намерена создать политическую силу, которая заставит руководство Грузии провести демократические выборы.
Как писал News.ru, Грузия меняет модель управления и осенние президентские прямые выборы станут для неё последними. На фоне кризиса в правящей партии в политику вернулся серый кардинал, экс-премьер Бидзина Иванишвили, которому в заслугу ставят выдворение с политической сцены Грузии Михаила Саакашвили. Однако невъездной в Грузию и Украину Саакашвили продолжает бороться за власть из Европы через своих сторонников.
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