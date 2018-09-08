Гройсман перепутал Киев с Днепром

На странице главы кабмина в Фейсбуке были опубликованы четыре открытки с видами городов-"именинников" — Луцка, Житомира, Николаева и Днепра. На последней фотографии вместо городских видов появился мост через Днепр в Киеве с торговым центром Silver Breeze на заднем плане.

Ошибка развеселила посетителей страницы Гройсмана в соцсети.

"Это не Днепр, а мост Патона в Киеве. Давно на родине не были?" — пишет пользователь Alexander Valerievich.

"Днепр вроде же еще не в полном составе в Киев переехал, так что поздравлять Днепр киевской фоткой еще немного рано", — иронизирует Вадим Бедринец.