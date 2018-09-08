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Гройсман перепутал Киев с Днепром
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Гройсман перепутал Киев с Днепром 

РИА Новости + ещё 3 56 минут назад
Фото: globallookpress.com
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман оконфузился, поздравляя Днепр с днем города.
На странице главы кабмина в Фейсбуке были опубликованы четыре открытки с видами городов-"именинников" — Луцка, Житомира, Николаева и Днепра. На последней фотографии вместо городских видов появился мост через Днепр в Киеве с торговым центром Silver Breeze на заднем плане.
Ошибка развеселила посетителей страницы Гройсмана в соцсети.
"Это не Днепр, а мост Патона в Киеве. Давно на родине не были?" — пишет пользователь Alexander Valerievich.
"Днепр вроде же еще не в полном составе в Киев переехал, так что поздравлять Днепр киевской фоткой еще немного рано", — иронизирует Вадим Бедринец.
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