«Клим Чугункин»: Климкина высмеяли за штаны

Внешний вид министра иностранных дел Украины Павла Климкина , появившегося на приеме в Канаде в джинсах не по размеру, вызвал оживленную реакцию в Сети.

«Клим Чугункин, также известный как Павел Климкин, возглавляющий министерство иностранных дел Украины, не перестает радовать своим внешним видом. Это фото сделано в Канаде, крайний слева — А. Шевченко, посол Украины в Канаде. Вы бы смогли об этом догадаться глядя на это фото?» — написал бывший глава украинского правительства Николай Азаров , который и опубликовал фотографию в соцсети.

«У них один костюм на двоих и одни джинсы…Порох в костюме.. Клим в джинсах!…Потом наоборот!.. Иногда, одевают военную форму (пока костюм в стирке)…», «Это тактический ход. Помню смутно историю, как наши тогда еще ого-го молодые Лавров и Нарышкин выбивали в Европе какие-то инвестиции для загибавшейся России. Так им так и ответили: костюмы должны быть попроще, вам, таким элегантным, никто денег не даст», «И где ж такие штанцы выдают? Прости меня, Господи, и это позорище, министр, представитель страны. Потрох, за Яныком костюмы донашивает, это чучело у бомжей джинсы тырит. Позорище, так не уважать свою страну», «У Курского вокзала, стою я, молодой… Подайте, Христа ради, червонец золотой"», — написали удивленные пользователи.