Ещё
В Канаде заявили о «ключевой роли» украинцев в канадской демократии
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
В Канаде заявили о «ключевой роли» украинцев в канадской демократии
Газета.Ru
+
ещё 5
1 час назад
Комментарии
1
Министр науки и спорта
Канады
Кристи Данкан во время дня канадско-украинского наследия заявила, что украинцы «много сделали» во всех аспектах жизни канадского общества. Об этом сообщает «Укринформ».
Новость дополняется.
Читать ещё •••
Газета.Ru: последние новости
В ЛНР заявили, что убийство Захарченко направлено на срыв Минских соглашений
В Киеве заявили, что Украина "пробила дно"
Украинский министр выразил недовольство сюжетом "Би-би-си" о санаториях в Крыму
Комментарии
1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост сносит ветром»
278
Убийство Захарченко дало обратный эффект
246
«Жаль огорчать вас»: Леонтьев сообщил о болезни
45
Тихая смерть. США о новом оружии России
88
Тайну «человека на Луне» разгадали
14
Видео
03:05
Протестующие в Басре требуют воды
В мире
04:35
Раскрыт новый маршрут «отравителей Скрипалей»
Происшествия
В мире
01:15
Раскрыта связь между «делом Скрипалей» и ЧМ
В мире
01:39
«Крымский мост сносит ветром»
Общество
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:45
Звезда «Москвы слезам не верит» опровергла госпитализацию
Шоу-бизнес
02:45
Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу
Общество
06:01
Президент Ирана обратился с призывом к России
В мире
Ближний Восток
06:07
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию
В мире
06:07
Наблюдатели ОБСЕ стали очевидцами убийства Захарченко
В мире
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Статьи
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение