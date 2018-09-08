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В Канаде заявили о «ключевой роли» украинцев в канадской демократии
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В Канаде заявили о «ключевой роли» украинцев в канадской демократии 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Министр науки и спорта Канады Кристи Данкан во время дня канадско-украинского наследия заявила, что украинцы «много сделали» во всех аспектах жизни канадского общества. Об этом сообщает «Укринформ».
Новость дополняется.
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