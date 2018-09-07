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Фейковая «прокуратура АРК» возбудила уголовное дело из-за выброса в Армянске
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Фейковая «прокуратура АРК» возбудила уголовное дело из-за выброса в Армянске 

РИА Новости Крым 4 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости Крым. Так называемая "прокуратура АРК" на Украине возбудила уголовное дело по «факту загрязнения воздуха в Крыму и Херсонской области». Об этом говорится на сайте ведомства.
"4 сентября органами нацполиции внесена информация по указанному факту в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований) и начато расследование уголовного дела по ч.1 ст. 241 УК Украины — загрязнение атмосферного воздуха", — указывается в сообщении несуществующего ведомства.
Кроме того, в «прокуратуре АРК» заявили о «допросах свидетелей» и запросе информации в других ведомствах. «Также направлены запросы в компетентные органы с целью определения наличия на территории возможных источников загрязнения и в медицинские учреждения по фактам жалоб граждан на ухудшение состояния здоровья», — заявили в «ведомстве».
В четверг Минздрав Украины опроверг информацию о повышении уровня вредных веществ в атмосфере, воде и почве Херсонской области. В ведомстве добавили, что угроз здоровью людей также нет, «превышений допустимой концентрации оксида азота, оксида серы, сероводорода, оксида углерода не выявлено».
Выброс сернистого ангидрида в атмосферу произошел в Армянске в ночь на 24 августа. В городе развернули оперативный штаб по ликвидации последствий выброса вещества. 7 сентября на заседании штаба заявили об улучшении экологической ситуации в Армянске и близлежащих населенных пунктах.
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