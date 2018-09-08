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На Украине требуют прививать от вируса «русский язык»
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На Украине сравнили русский язык с вирусом и потребовали «прививок» 

ТК «Звезда» + ещё 1 44 минуты назад
Фото: globallookpress.com
«Русскоязычные — самый уязвимый слой населения для вирусной инфекции «русский мир головного мозга»… Украинский язык — прививка от «русского мира». Украиноязычный сразу замечает рядом с собой вирус», — заявила писательница Лариса Ницой.
Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой в очередной раз выступила с заявлением относительно прав русскоязычных в стране. Сам русский язык националистка сравнила с вирусом, которому якобы требуется защита.
Возмущение Ницой вызвала ситуация, случившаяся в Днепропетровске. Там ранее разразился скандал, связанный с требованием радикалов выключить русскоязычные песни в кафе. Тех, кто возмутился подобному поведению националистов, писательница назвала «инфицированными».
«Русскоязычные — самый уязвимый слой населения для вирусной инфекции «русский мир головного мозга»… Украинский язык — прививка от «русского мира». Украиноязычный сразу замечает рядом с собой вирус — русскую песню, русский фильм… Сначала человек говорит на русском языке, а потом вирус захватывает его мозг», — заявила Ницой.
Кроме того, националистка жестко раскритиковала заявление мэра Днепропетровска, который признал невозможность борьбы с песнями, звучащими на родном языке большинства жителей города. По мнению Ницой, все очень просто — мэрия обязана запретить русскоязычные песни в кафе и ресторанах, а «непонятливым» владельцам заведения все лично разъяснят «неравнодушные украинцы», под которыми писательница, вероятно, подразумевала националистов, склонных к угрозам и силовым методам.
Лариса Ницой не впервые делает скандальные заявления подобного рода. Ранее она, например, возмутилась присутствию в эфире украинского телевидения детей из Донбасса и потребовала от СБУ расследовать это «преступление».
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