Украина обиделась на BBC за «русский Крым»

Министр информационной политики Украины Юрий Стець выразил недовольство сюжетом BBC об отдыхе в "русском Крыму" и сообщил об этом в письме, адресованном генеральному директору британской телерадиокомпании Тони Холлу. Об этом в своем Facebook написала первый замминистра Эмине Джапарова.
В конце августа в эфир канала "Travel + adventure", принадлежащего BBC, вышла телепрограмма "Путешествие Саймона Рива", посвященная жизни в России. В ней автор рассказал о замечательных санаториях в "русском Крыму", а также о том, как Минздрав России реализует программу улучшения здоровья населения, пишет РИА Новости.
Джапарова подчеркивает, что британский журналист рассказывал о полуострове как о территории России, делая акцент на "присоединении", а также "радуется" нынешней действительности, осуждая Украину.
Отмечается, что украинские дипломаты в ближайшее время передадут письмо Юрия Стеца адресату и будут ждать ответа.