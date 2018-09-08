Украина обиделась на BBC за «русский Крым»

Украина обиделась на BBC за сюжет об отдыхе в «русском Крыму»

В конце августа в эфир канала "Travel + adventure", принадлежащего BBC, вышла телепрограмма "Путешествие Саймона Рива", посвященная жизни в России. В ней автор рассказал о замечательных санаториях в "русском Крыму", а также о том, как Минздрав России реализует программу улучшения здоровья населения, пишет РИА Новости

Джапарова подчеркивает, что британский журналист рассказывал о полуострове как о территории России, делая акцент на "присоединении", а также "радуется" нынешней действительности, осуждая Украину.

Отмечается, что украинские дипломаты в ближайшее время передадут письмо Юрия Стеца адресату и будут ждать ответа.