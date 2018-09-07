Назначен врио главы ДНР 

Председателя парламента ДНР Дениса Пушилина назначили временно исполняющим обязанности главы республики. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».
За назначение Пушилина проголосовали большинство депутатов народного Совета ДНР.
Пост главы ДНР ранее занимал Александр Захарченко. Он погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар». В ДНР и российском руководстве заявили, что к убийству причастна Украина. Ополченцы сообщали о задержании нескольких подозреваемых — «украинских диверсантов».
В Службе безопасности Украины, в свою очередь, предположили, что Захарченко убили «свои» из-за разногласий внутри ДНР.
После гибели Захарченко обязанности главы ДНР возложили на его заместителя Дмитрия Трапезникова.
Однако генпрокуратура ДНР признала это назначение незаконным. В ведомстве заявили, что в случае досрочной отставки главы ДНР его обязанности должны перейти к первому зампреду совета министров. В Генпрокуратуре подчеркнули, что Трапезников не занимал эту должность, да и вообще такой должности в республике нет.