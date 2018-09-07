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Пророчество украинского «сновидца» о новом президенте страны выложили в соцсетях
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Пророчество украинского «сновидца» о новом президенте страны выложили в соцсетях 

Аргументы Недели 2 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Следующим украинским президентом станет Михаил Саакашвили. Такой прогноз сделал называющий себя сновидцем пользователь Facebook Witaliy Galix.
Данный юзер, проживающий на Украине, регулярно выступает с пророчествами, касающимися будущего его страны и России. Предсказания распространяются в социальных сетях. СМИ утверждают, что Witaliy Galix спрогнозировал вооруженный конфликт в Донбассе.
В одном из последних пророчеств «сновидца» названо имя нового президента Украины. Witaliy Galix заявил, что сменщика Петра Порошенко показали ему «высшие силы». По словам предсказателя, появившийся в видении человек очень похож на Михаила Саакашвили.
На Украине весной следующего года пройдут выборы главы государства. Бывший одесский губернатор Саакашвили не сможет принять участие в кампании, поскольку ранее был лишен гражданства страны.
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