Советник Захарченко выступил с заявлением

Советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков прокомментировал информацию о побеге из республики в Москву. Он посетовал на анонимность авторов Telegram-каналов.
«У меня паспорт гражданина Донецкой народной республики, и я остаюсь советником главы ДНР», — заявил Казаков ФАН.
По имеющейся информации, Telegram-канал InsideDonetskнаписал о том, что вместе с советником территорию ДНР покинули его коллега Александр Пашин и министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев.
Ранее News.ru писал о том, что Генпрокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики поручила Народному совету назначить врио главы ДНР. Прошлое назначение Дмитрия Трапезникова ГП посчитала незаконным.