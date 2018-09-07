Советник Захарченко выступил с заявлением

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Советник Захарченко опроверг информацию о побеге с ДНР 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков прокомментировал информацию о побеге из республики в Москву. Он посетовал на анонимность авторов Telegram-каналов.
«У меня паспорт гражданина Донецкой народной республики, и я остаюсь советником главы ДНР», — заявил Казаков ФАН.
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По имеющейся информации, Telegram-канал InsideDonetskнаписал о том, что вместе с советником территорию ДНР покинули его коллега Александр Пашин и министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев.
Ранее News.ru писал о том, что Генпрокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики поручила Народному совету назначить врио главы ДНР. Прошлое назначение Дмитрия Трапезникова ГП посчитала незаконным.
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