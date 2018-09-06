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Объявлено имя нового президента Украины
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Объявлено имя нового президента Украины 

Дни.ру 44 минуты назад
Фото: Дни.ру
Новый президент Незалежной будет говорить по-украински с сильным акцентом. Имя нового украинского лидера назвал известный своими прогнозами пользователь соцсетей Witaliy Galix.
Предсказание о новом главе Украины появилось на странице Witaliy Galix в Facebook. Он приобрел популярность после того, как предсказал начало войны в Донбассе.
Witaliy уверен, что преемником Петра Порошенко на президентском посту Украины станет экс-глава Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Чтобы получить такую информацию, предсказатель недавно обращался к высшим силам.
В видениях украинскому «пророку» явилось лицо Саакашвили. Кроме того, он слышал ломаную речь — по его словам, «скорее грузинская или похожее на то». Как поясняет провидец, видение было похоже на 3D-матрицу. Сбудется ли предсказание — покажет время.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Публичную заинтересованность в руководстве страной выказывали вице-премьер Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко и оппозиционер Юрий Бойко, напоминает Ura.ru.
Подписчиков Witaliy Galix описанная им перспектива изрядно расстроила. «Может, это не Миша был, а Сталин?», — высказал робкую надежду один из них. Остальные признаются, что не хотят больше видеть этого персонажа. Пользователей российского сегмента Сети «пророчество» изрядно позабавило. Они соглашаются с украинскими комментаторами в том, что «клоун с распухшим лицом в вечно помятом костюме всем уже надоел -и на Западе, и на Востоке. И предлагают сменить его на нового — более образованного, с пропеллером и с банкой варенья.
Не понравился прогноз, видимо, и спецслужбам — либо администрации Facebook. Через некоторое время пост с предсказанием со страницы пользователя испарился.
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