Объявлено имя нового президента Украины

Новый президент Незалежной будет говорить по-украински с сильным акцентом. Имя нового украинского лидера назвал известный своими прогнозами пользователь соцсетей Witaliy Galix.

Предсказание о новом главе Украины появилось на странице Witaliy Galix в Facebook. Он приобрел популярность после того, как предсказал начало войны в Донбассе.

В видениях украинскому «пророку» явилось лицо Саакашвили. Кроме того, он слышал ломаную речь — по его словам, «скорее грузинская или похожее на то». Как поясняет провидец, видение было похоже на 3D-матрицу. Сбудется ли предсказание — покажет время.

Подписчиков Witaliy Galix описанная им перспектива изрядно расстроила. «Может, это не Миша был, а Сталин?», — высказал робкую надежду один из них. Остальные признаются, что не хотят больше видеть этого персонажа. Пользователей российского сегмента Сети «пророчество» изрядно позабавило. Они соглашаются с украинскими комментаторами в том, что «клоун с распухшим лицом в вечно помятом костюме всем уже надоел -и на Западе, и на Востоке. И предлагают сменить его на нового — более образованного, с пропеллером и с банкой варенья.

Не понравился прогноз, видимо, и спецслужбам — либо администрации Facebook. Через некоторое время пост с предсказанием со страницы пользователя испарился.