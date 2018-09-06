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На Украине согласились не продлевать дружбу с Россией
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СНБО Украины одобрил предложение Порошенко о непродлении договора о дружбе с Россией 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение президента страны Петра Порошенко не продлевать договор о дружбе с Россией. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.
«СНБО Украины поддержал предложение президента Украины относительно непродления действия Договора о дружбе, партнёрстве и сотрудничестве с РФ на следующие 10 лет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также в ходе заседания СНБО утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах Украины, акваториях Азовского и Чёрного моря.
«В частности речь идёт об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерной группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой охраны новейшим высокоточным ракетным оружием», — заявили в СНБО.
Ранее Порошенко заявил, что уведомит ООН о непродлении договора о дружбе с Россией.
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