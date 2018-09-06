На Украине согласились не продлевать дружбу с Россией

СНБО Украины одобрил предложение Порошенко о непродлении договора о дружбе с Россией

Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение президента страны Петра Порошенко не продлевать договор о дружбе с Россией . Об этом сообщается на сайте украинского ведомства. «СНБО Украины поддержал предложение президента Украины относительно непродления действия Договора о дружбе, партнёрстве и сотрудничестве с РФ на следующие 10 лет», — говорится в сообщении. Отмечается, что также в ходе заседания СНБО утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах Украины, акваториях Азовского и Чёрного моря. «В частности речь идёт об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерной группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой охраны новейшим высокоточным ракетным оружием», — заявили в СНБО. Ранее Порошенко заявил, что уведомит ООН о непродлении договора о дружбе с Россией.