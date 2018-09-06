Нужно прекратить загрязнение в Крыму — Порошенко не верит омбудсмену Украины

Поручение об этом было озвучено украинским президентом на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Информацию об этом приводит 6 сентября официальный сайт главы государства.

«Необходимо создать международную комиссию и остановить экологическую катастрофу, которая непосредственно влияет на Украину , найти ее причины», — подчеркнул Петр Порошенко

Кроме того, Порошенко обвинил российских военных в том, что экологическая катастрофа в Крыму стала следствием их «тренировок, которые привели к разрушению экологических защитных механизмов».

Она также подчеркнула, что международные организации пока не ответили на обращение Денисовой относительно ситуации с выбросом химикатов.

Также президент поручил администрации Херсона организовать приглашение детям из мест загрязнения для отдыха, а пограничникам — обеспечить упрощенный порядок пересечения границы для детей.