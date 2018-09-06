Поручение об этом было озвучено украинским президентом на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Информацию об этом приводит 6 сентября официальный сайт главы государства.
«Необходимо создать международную комиссию и остановить экологическую катастрофу, которая непосредственно влияет на Украину, найти ее причины», — подчеркнул Петр Порошенко.
Кроме того, Порошенко обвинил российских военных в том, что экологическая катастрофа в Крыму стала следствием их «тренировок, которые привели к разрушению экологических защитных механизмов».
Отметим, что позиция президента идет вразрез со словами уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой. Она опровергла сообщения украинских СМИ о том, что в Херсонской области якобы были госпитализированы 15 детей с подозрением на химическое отравление в результате выбросов вредных веществ на заводе «Крымский титан».
Она также подчеркнула, что международные организации пока не ответили на обращение Денисовой относительно ситуации с выбросом химикатов.
Также президент поручил администрации Херсона организовать приглашение детям из мест загрязнения для отдыха, а пограничникам — обеспечить упрощенный порядок пересечения границы для детей.