Ещё
Нужно прекратить загрязнение в Крыму — Порошенко не верит омбудсмену Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нужно прекратить загрязнение в Крыму — Порошенко не верит омбудсмену Украины 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Поручение об этом было озвучено украинским президентом на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Информацию об этом приводит 6 сентября официальный сайт главы государства.
«Необходимо создать международную комиссию и остановить экологическую катастрофу, которая непосредственно влияет на Украину, найти ее причины», — подчеркнул Петр Порошенко.
Кроме того, Порошенко обвинил российских военных в том, что экологическая катастрофа в Крыму стала следствием их «тренировок, которые привели к разрушению экологических защитных механизмов».
Отметим, что позиция президента идет вразрез со словами уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой. Она опровергла сообщения украинских СМИ о том, что в Херсонской области якобы были госпитализированы 15 детей с подозрением на химическое отравление в результате выбросов вредных веществ на заводе «Крымский титан».
Она также подчеркнула, что международные организации пока не ответили на обращение Денисовой относительно ситуации с выбросом химикатов.
Также президент поручил администрации Херсона организовать приглашение детям из мест загрязнения для отдыха, а пограничникам — обеспечить упрощенный порядок пересечения границы для детей.
Украина.ру: последние новости
Данные наблюдателей ОБСЕ о пострадавших в результате взрыва в Донецке разнятся МИД Украины озаботился правами крымских татар Быть базам НАТО в Украине или нет, станет понятно к 2025 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закроет небо и другие события дня9
Прилепин внес ясность в мифы вокруг убийства Захарченко72
Обвиняемый в отравлении Скрипалей высказался40
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей974
Пригожин высказался об отъезде Самойловой16
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение